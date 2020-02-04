اشار وزير ​الصحة العامة​ ​حمد حسن​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "الباخرة القادمة من ​الشرق الأقصى​ التي وصلت صباحا الى ​لبنان​ لم ترسو في ​مرفأ بيروت​، بقيت داخل ​المياه​ الاقليمية بعيدة عن الشاطئ، وقد انتقل إليها المراقبين الصحيين للكشف على طاقم ​السفينة​ وننتظر النتيجة، وسوف نواكب كافة التفاصيل مع الجميع".

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كانت هذه تفاصيل خبر حمد حسن: الباخرة القادمة من الشرق الأقصى انتقل إليها المراقبون الصحيون داخل المياه الاقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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