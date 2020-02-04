إرتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" في الصين إلى 425 بعد تسجيل 64 وفاة إضافية

أعلنت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي الصينية "ارتفاع عدد الوفيات المؤكّدة في الصين جرّاء فيروس "كورونا" المستجدّ إلى 425 حالة، بعد تسجيل 64 وفاة إضافيّة".
ولفتت إلى أنّ "هناك أيضًا زيادةً حادّة في عدد الأشخاص المصابين بالفيروس، مع وجود 2345 إصابة جديدة مؤكّدة في هوبي، بؤرة انتشار الوباء". وبحسب إحصاءات الحكومة المركزيّة، فإنّ هناك في المجموع 19950 إصابة داخل الأراضي الصينيّة.
وكانت قد سُجّلت أوّل وفاة بالمرض خارج الصين، مع إعلان "منظمة الصحة العالمية" يوم الأحد وفاة صينيّ في الفيليبين، مشيرةً إلى أنّه يتحدّر من ووهان ويبلغ من العمر 44 عامًا.
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