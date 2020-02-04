منظمة الصحة العالمية توقعت زيادة حالات السرطان 81 بالمئة بحلول 2040 في البلدان الفقيرة

توقّعت "منظمة الصحة العالمية" التابعة للأمم المتحدة، ازدياد حالات السرطان بنسبة 81 بالمئة في حلول عام 2040، في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بسبب عدم كفاية الموارد اللّازمة للوقاية؛ أي أن يصل الرقم إلى ما بين 29 و37 مليون حالة بحلول العام المذكور.
وأوضحت في تقرير، أنّ "السبب الأساسي في ازدياد عدد الإصابات الجديدة بالسرطان بشكل أكبر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، هو أنّ هذه البلدان لم تخصّص سوى موارد صحيّة محدودة لمكافحة الأمراض المعدية وتحسين صحّة الأمهات والأطفال، ولأنّ الخدمات الصحيّة في هذه البلدان غير مجهّزة للوقاية من السرطانات وتشخيصها وعلاجها". وحذّرت من أنّه "إذا استمرّت الإتجاهات الحاليّة، فإنّ العالم سيشهد زيادة عالميّة بنسبة 60% في حالات السرطان على مدى العقدَين المقبلين".
يُذكر أنّ في العام 2018، سجّلت "منظمة الصحة العالمية" 18,1 مليون حالة سرطان جديدة في جميع أنحاء العالم.
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