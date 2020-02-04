سلطات اليابان تفرض الحجر الصحي على سفينة سياحية جراء المخاوف من كورونا

فرضت سلطات ​اليابان​ الحجر الصحي على آلاف الأشخاص على متن سفينة سياحية بعد التأكد من إصابة راكب كان في وقت سابق على متن ​السفينة​ ب​فيروس كورونا​، ولن تسمح السلطات اليابانية لأي شخص بمغادرة السفينة حتى ينتهي الحجر الصحي مساء اليوم. وبحسب وكالة "كيودو" اليابانية، فإن سبعة أشخاص على الأقل على متن السفينة قالوا إنهم يشعرون بتوعك.

وكان الرجل قد سافر جوا إلى اليابان قادما من ​الصين​ في منتصف كانون الثاني، ثم سافر على متن السفينة السياحية "دياموند برينسيس" إلى ​هونغ كونغ​ ونزل هناك. وتم التأكد من إصابة الرجل، وهو في الثمانينات من عمره، بالفيروس يوم السبت.

وبعد رسو السفينة في ميناء يوكوهاما، جنوب ​طوكيو​ ، صعد العشرات من أفراد الحجر الصحي لفحص جميع الركاب البالغ عددهم 2500 علاوة على 1000 من أفراد الطاقم.