خطيبة خاشقجي تتلقى دعوة لحضور خطاب ترامب بالكونغرس الثلاثاء

تلقت خديجة جنكيز، خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي، دعوة لحضور الخطاب الذي سيلقيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الكونغرس، مساء الثلاثاء.
وقال النائب الديمقراطي، جيري كونولي، في بيان، إنه دعا جنكيز لتكون ضيفة خلال خطاب “حالة الاتحاد” لترامب في الكونغرس. وأضاف “شجاعة جنكيز في الحضور للكونغرس، ستكون بمثابة دعوة إلى الرئيس لضرورة تحمل المسؤولية تجاهها وتجاه جريمة مقتل الصحافي المحترم والإصلاحي، الذي كان مقيما بالولايات المتحدة”.
وأوضح كونولي أن الكونغرس قام بما يجب عليه فيما يخص جريمة خاشقجي، والآن جاء الدور على ترامب للقيام بما يجب عليه.
وقتل خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
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