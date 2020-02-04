شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مليشيا الإخوان تعزز جبهاتها بالمقاتلين وترسل آخرين الى أبين والان مع التفاصيل

الثلاثاء 4 فبراير 2020 دفعت مليشيا الحوثي الإيرانية حليفة حزب الاخوان الخفية بتعزيزات عسكرية كبيرة، إلى محافظة البيضاء، وسط البلاد، تمهيداً لنقلها إلى مديرية مكيراس المحاذية لمحافظة أبين.

وقالت مصادر محلية، إن تعزيزات عسكرية كبيرة تضم آليات قتالية وراجمات صواريخ كاتيوشا ومجاميع مسلحة، وصلت إلى محافظة البيضاء قادمة من محافظة ذمار. Advertisements وأضافت إن التعزيزات متجهة إلى مديرية مكيراس المحاذية لمحافظة أبين جنوبي البلاد. في حين أكدت مصادر أخرى بأن مليشيا الحوثي نصبت منصتي كاتيوشا في أعلى قمة جبل "ُثرة" المطل على مديرية لودر بأبين.

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