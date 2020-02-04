مصادر عسكرية: نجاحات الحوثي في مأرب جاءت نتيجة اختراق للإصلاح أو تفاهم معه

الثلاثاء 4 فبراير 2020

أكدت مصادر عسكرية أن الهجمات المتكررة للمليشيا على مواقع وأهداف عسكرية حيوية في محافظة مأرب، شرقي صنعاء، يشير إلى اختراق كبير للمحافظة التي يسيطر عليها حزب الإصلاح.



وذكرت المصادر أن الهجمات الحوثية على مقر وزارة الدفاع وعلى المخازن والتجمعات العسكرية في المحافظة ليس وليد عمليات الرصد الحوثية.

وأفادت المصادر بأن الهجوم بهذا الشكل، والذي كان آخره استهداف مخازن أسلحة في معسكر صحن الجن، شرقي مأرب، والذي يضم مقر وزارة الدفاع لم يحدث في أية جبهة أخرى للجيش.

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وتابعت المصادر أن كل النجاحات التي يحققها الحوثي في الجبهات التي يديريها حزب الإصلاح، يقف وراءها اختراق كبير لتك الجبهات أو تفاهم.

وجاء هجوم مأرب، ليلة أمس، بعد سلسلة انتصارات عسكرية حققتها مليشيا الحوثي في جبهات نهم وصرواح والجوف.

وتمكن الحوثي، من السيطرة على مديرية نهم في صنعاء بشكل كامل، وعلى أجزاء من مديريتي مدغل ومجزر في مأرب، كما سيطر على مناطق شاسعة في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.