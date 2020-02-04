"كورونا" يغلق 3 مقاطعات بمدينة هانغتشو الصينية

الثلاثاء 4 فبراير 2020

أغلقت السلطات الصينية، الثلاثاء، 3 مقاطعات بمدينة هانغتشو بسبب فيروس كورونا الجديد.



يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الصين تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في إقليم هوبي بوسط البلاد ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية الإثنين.

ووفقا للتلفزيون الصيني، تم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم إلى 13522 حالة.

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وأشار إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بلغ 20438 حالة بينهم 425 وفيات.

يذكر أن السلطات الصينية اتخذت إجراءات للسيطرة على الفيروس؛ منها قطع ولاية هوباي بكاملها عن العالم وتم حجز أكثر من 56 مليون نسمة.

وعلقت بكين الرحلات المنظمة من وإلى الخارج، ومددت احتفالات رأس السنة الصينية.