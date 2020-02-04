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شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان وجريح جراء إطلاق نار بجامعة تكساس الأمريكية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 4 فبراير 2020
أعلنت الشرطة الأمريكية، مساء الإثنين، مقتل شخصين وإصابة ثالث جراء إطلاق نار في جامعة تكساس.
ونقلت محطة (إيه.بي.سي) الأمريكية عن شرطة جامعة تكساس قولها: إن "شخصين قتلا وأصيب ثالث في حادث إطلاق نار بالجامعة".
وأضافت المحطة أن إدارة الجامعة ألغت جميع المحاضرات التي كانت مقررة بقية اليوم في الجامعة، التي تبعد نحو 100 كيلومتر شمال شرقي ولاية دالاس.
وطالبت إدارة الجامعة الطلاب والموظفين باللجوء إلى مكان آمن "كإجراء احترازي" خلال تحقيق الشرطة.
وفي وقت سابق، تعرض 6 أشخاص على متن حافلة لإطلاق نار في منطقة غرابفين بولاية كاليفورنيا.
وقالت شرطة كاليفورنيا إنه جرى إطلاق النار على ركاب كانوا على متن حافلة متجهين من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو، مما أدى لمقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح.
ولفت المتحدث باسم الشرطة ستيف لوفتوس إلى أن جميع الضحايا الستة الذين تم إطلاق النار عليهم نقلوا إلى المستشفيات.
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