المليشيا تستهدف مخزنا للأسلحة في معسكر للشرعية بمأرب

الثلاثاء 4 فبراير 2020

قالت مصادر محلية إن انفجارات عنيفة هزت معسكر يضم مقر وزارة دفاع الحكومة الشرعية شرق مدينة مأرب.



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وذكرت المصادر أن "انفجارين عنيفين وقعا في معسكر صحن الجن تلتهما انفجارات لا ظلت تُسمع في أرجاء المعسكر حتى وقت متأخر من ليلة أمس"، مشيرة إلى أن وميض الانفجارات يشاهد في أرجاء المدينة.

وتابعت أن الأنباء الأولية تشير إلى هجوم جوي بصواريخ باليستية استهدفت المعسكر، وأن الانفجارات اللاحقة جراء انفجار مخازن ذخيرة وأسلحة، مرجحة وقوف ميليشيا الحوثي وراء الهجوم.