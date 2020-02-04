البرهان يوجه بإجلاء السودانيين من ووهان الصينية

الثلاثاء 4 فبراير 2020

وجه رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الإثنين، بإقامة جسر جوي عاجل لنقل السودانيين من مدينة ووهان الصينية المنكوبة بفيروس "كورونا" إلى الخرطوم مباشرة.



وشدد البرهان على ضرورة أن تنفذ العملية بسرعة وبتنسيق كامل بين كل الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارتا الصحة، والخارجية، وسلطات الطيران المدني وكل الأجهزة المختصة.

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وطالب وزارة الصحة باتخاذ كل الترتيبات لاستقبال العائدين بصورة لائقة واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، معربا عن ثقته في قدرة أجهزة الدولة على التعامل مع هذه الأزمة الطارئة بما يؤمن البلاد والعباد.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق بدء تنفيذ خطة وطنية شاملة لمكافحة فيروس كورونا الجديد الذي انتشر في الصين مؤخرا، مشيرة إلى عقد عدة اجتماعات لتفعيل أنشطة المراقبة لجميع الرحلات الدولية الواصلة إلى مطار الخرطوم.

وقال الدكتور بابكر المقبول، مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية، إنه تم عقد اجتماع مشترك بين مديري الأقسام المختلفة بإدارة الطوارئ ومكتب الصحة العالمية بالبلاد تم الاطلاع فيه على الموقف العالمي، وما هو مطلوب من السودان للبدء في تنفيذه على وجه السرعة تحسباً لخروج أو دخول شخص مصاب عن طريق الرحلات الجوية أو البحرية أو البرية.