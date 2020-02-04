المسماري يكشف عن وصول عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا

الثلاثاء 4 فبراير 2020

كشف المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، مساء الإثنين، وصول عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا، إلى 6 آلاف مقاتل، من أصل 18 ألف ينوي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إيفادهم إلى طرابلس.



وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج دفع مليون دولار لكل قائد فصيل سوري ليرسل مرتزقة للقتال في ليبيا مبيناً أن عدد الفصائل المعنية بلغ 10 فصائل، حسب ما نقل موقع "بوابة أفريقيا" الإخباري.

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وأضاف المسماري أن كل مرتزق يتقاضى شهرياً 2000 دولار، مشيراً إلى أن تركي يدعى العقيد غازي، هو الذي يقود المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا ويشرف عليهم.

وبين المسماري أن أردوغان أدخل 1700 إرهابي إلى منطقة حدودية مع تونس، ونقل بعضهم إلى الجنوب الغربي لليبيا، في حين نُقل بين 1500 و 2000 عنصر من جبهة النصرة إلى ليبيا عبر مطار معيتيقة الخاضع للسلطة التركية.

وأشار المسماري إلى أن مرتزقة أردوغان في ليبيا يشعرون بالإحباط بسبب الرفض الشعبي، إلى درجة أن الجرحى منهم يخضعون للرعاية الصحية تحت حراسة مشددة خوفاً من قتلهم.