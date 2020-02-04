شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تقلل ساعات العاملين في مصانع إنتاج الكمامات والان نبدء بالتفاصيل
وقال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة والطاقة، "نخطط لمنح منتجي الكمامات المحليين استثناء من حد ساعات العمل في الأسبوع، دون أي تأخير، وتلقت شركة واحدة بالفعل إذنا فورا بعد تقديم الطلب".
ووسط انتشار الفيروس بمعدل 15 حالة إصابة، ارتفعت أسعار الكمامات بكوريا الجنوبية انسجاما مع الطلب المتزايد على المنتجات الصحية.
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