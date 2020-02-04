شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تقلل ساعات العاملين في مصانع إنتاج الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

قالت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إنها ستعفي المنتجين المحليين للكمامات والمنتجات الصحية من قيود ساعات العمل الأسبوعية البالغة 52 ساعة، حيث تواجه هذه الشركات ارتفاعا غير متوقع في أعباء عملها وسط فيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وقال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة والطاقة، "نخطط لمنح منتجي الكمامات المحليين استثناء من حد ساعات العمل في الأسبوع، دون أي تأخير، وتلقت شركة واحدة بالفعل إذنا فورا بعد تقديم الطلب".

ووسط انتشار الفيروس بمعدل 15 حالة إصابة، ارتفعت أسعار الكمامات بكوريا الجنوبية انسجاما مع الطلب المتزايد على المنتجات الصحية.