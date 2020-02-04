شكرا لقرائتكم خبر عن عن عمر يناهز95 عام ...وفاة الرئيس الكيني الأسبق دانيال أراب والان نبدء بالتفاصيل

توفي الرئيس الكيني الأسبق، دانيال أراب موي، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد على مدى استمر أكثر من عقدين، حيث كان ثاني رئيس للبلاد، عن عمر ناهز 95 عاما، حسبما أعلن مكتب الرئيس الحالي، أوهورو كينياتا اليوم الثلاثاء.

وجاء في الإعلان "بعميق الحزن والأسى نعلن وفاة رجل دولة أفريقي عظيم هو فخامة (الرئيس الأسبق) دانيال تورويتيتش أراب موي، الرئيس الثاني لجمهورية كينيا."

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وأضاف أن موي توفي بمستشفى في نيروبي صباح يوم 4 فبراير 2020 ، بحضور عائلته".

وحكم موي البلاد خلال الفترة من 1978 حتى 2002، في فترة اتسمت بمركزية السلطة والفساد ومزاعم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وحكم الحزب الواحد.

وعمل موي نائبا للرئيس في عهد جومو كينياتا، أول رئيس لكينيا بعد الاستقلال، وذلك قبل أن يتولى الرئاسة لاحقا.