شكرا لقرائتكم خبر عن عن عمر يناهز95 عام ...وفاة الرئيس الكيني الأسبق دانيال أراب والان نبدء بالتفاصيل
توفي الرئيس الكيني الأسبق، دانيال أراب موي، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد على مدى استمر أكثر من عقدين، حيث كان ثاني رئيس للبلاد، عن عمر ناهز 95 عاما، حسبما أعلن مكتب الرئيس الحالي، أوهورو كينياتا اليوم الثلاثاء.
وجاء في الإعلان "بعميق الحزن والأسى نعلن وفاة رجل دولة أفريقي عظيم هو فخامة (الرئيس الأسبق) دانيال تورويتيتش أراب موي، الرئيس الثاني لجمهورية كينيا."
وأضاف أن موي توفي بمستشفى في نيروبي صباح يوم 4 فبراير 2020 ، بحضور عائلته".
وحكم موي البلاد خلال الفترة من 1978 حتى 2002، في فترة اتسمت بمركزية السلطة والفساد ومزاعم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وحكم الحزب الواحد.
وعمل موي نائبا للرئيس في عهد جومو كينياتا، أول رئيس لكينيا بعد الاستقلال، وذلك قبل أن يتولى الرئاسة لاحقا.
كانت هذه تفاصيل خبر عن عمر يناهز95 عام ...وفاة الرئيس الكيني الأسبق دانيال أراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.