الجنائية المركزية: السجن 15 سنة لمدان بالعمل مع داعش الإرهابي

قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية، الثلاثاء، حكماً بالسجن 15 سنة لمدان بالانتماء الى تنظيم "داعش" الإرهابي.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "مدانا اعترف في مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي بعمله في التنظيمات الارهابية منذ عام 2004"، لافتا إلى أن "المدان عمل على تطوير الاسلحة والمساهمة في تفخيخ العجلات اضافة الى تقديم الدعم اللوجستي للتنظيم الارهابي في مدينة الفلوجة".
وأضاف أن "المدان انضم الى تنظيم داعش الارهابي في عام 2014 وقام بتنفيذ عدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية العراقية، بحسب اعترافاته".
وتابع أن "المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة أصدرت الحكم بالسجن 15 عاما ضد المتهم وفق أحكام المادة الرابعة/1 بدلالة المادة الثانية/1/3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".
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