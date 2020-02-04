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حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم الثلاثاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم الثلاثاء

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على البحر صباحاً..شمالية غربية / 20 – 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س صباحاً على البحر.

 

أما الخليج العربي فيكون مضطرب الموج – يصبح متوسط الموج ظهراً.

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فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:00 والمد الثاني عند الساعة 22:39 الجزر الأول عند الساعة 15:46 عند الساعة 01:07 بحر عمان: خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:19 المد الثاني عند 04:56 الجزر الاول عند الساعة 12:02 الجزر الثاني عند الساعة 00:06

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 22 13 85 35 دبي 23 12 75 25 الشارقة 23 11 85 20 عجمان 23 14 85 35 أم القيوين 22 11 90 35 رأس الخيمة 22 10 90 30 الفجيرة 24 16 80 25 العين 22 13 80 25 ليوا 22 11 85 20 الرويس 20 11 85 20 السلع 20 12 85 25 دلما 20 15 75 30 طنب الكبرى 21 16 80 35 طنب الصغرى 21 16 80 35 أبو موسى 21 16 80 35

 

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