حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية عن توقعات حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير، في جميع أنحاء ومناطق المملكة.



وتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا مع تكون السحب الرعدية الممطرة التي يصاحبها الرياح النشطة في العديد من المناطق مثل: ”الباحة، مكة المكرمة، عسير، جازان، المدينة المنورة”، وتصل أيضاً إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

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وتقول توقعات هيئة الأرصاد إن الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار سوف تؤثر على مدى الرؤية الأفقية وتحد منها، وخاصة على أجزاء من وسط وشمال شرق المملكة.

وعن حالة البحر الأحمر، تشير التوقعات إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة، ويتوقع أن تكون الرياح شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الخليج العربي.