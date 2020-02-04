ليبيا تعلن أسماء وجنسيات «مرتزقة أردوغان» على أراضيها.. وتكشف أدلة تثبت تورط الرئيس التركي في دعم الإرهاب

أعلن الجيش الوطني الليبي عن أسماء وجنسيات قادة المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا للقتال بجانب المليشيات دفاعاً عن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية" أمس الإثنين، إن شخصا يدعى عقيد غازي يقود المرتزقة السوريين في ليبيا، مشيراً إلى أن جنسيات الإرهابيين الذين نقلوا إلى ليبيا هي سورية وعراقية وليبية.

وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، أن أردوغان كان يريد "إرسال 18 ألف إرهابي إلى ليبيا"، مشيراً إلى أن تركيا نقلت نحو 2000 مسلح من تنظيم جبهة النصرة إلى ليبيا عبر مطار معيتيقة.

وأكد المتحدث أن قاعدة معيتيقة تحولت إلى قاعدة تركية بشكل شبه كامل، مؤكداً أن الرئيس التركي نقل 1500 مسلح من تنظيم داعش من سوريا إلى ليبيا.

وقال المسماري إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بإنشاء شركة أمنية تحولت إلى ذراع لتنظيم جماعة الإخوان لتنفيذ عمليات إرهابية في ليبيا، مشيراً إلى أنه يدير شبكة إرهابية دولية من خلال الشركة الأمنية التي أنشأها.

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وخلال المؤتمر الصحفي، عرض المسماري أدلة على تورط أردوغان في دعم الإرهاب في ليبيا، مؤكداً أن سياسته أصبحت واضحة في دعم الإرهاب من خلال دعم وإنشاء مجموعات إرهابية وشركات أمنية.

وأضاف أن الجيش الليبي ملتزم بوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للحل السلمي، وتعرية العدو أمام المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن الالتزام بوقف إطلاق النار فضح أردوغان أمام المجتمع الدولي في دعمه للإرهاب.

وأشار المتحدث إلى أن قوات الجيش الليبي لم تستهدف السفن التركية التي رست مؤخراً في موانئ ليبية محملة بالمعدات العسكرية من أجل استدراجها ومن ثم استنزافها في أرض المعارك.

وتابع المسماري أن القوات الليبية المسلحة تخوض حرباً بالوكالة ضد الإرهاب على الأراضي الليبية.

والسبت الماضي، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد المرتزقة الذين نقلتهم تركيا أو تعدهم للنقل إلى ليبيا، ارتفع إلى نحو 4700، لكنهم بدأوا تكبد خسائر بالعشرات بين القتلى في معارك طرابلس، و"الهاربين" إلى أوروبا.