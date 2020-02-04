مصادر الجمهورية: دياب يصر على دفع سندات لبنان السيادية الأجنبية بمواعيدها

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "البحث يجري على قدم وساق لإعلان القرار بشأن عمليّة تسديد سندات ​لبنان​ السيادية الأجنبية "اليوروبوند"، وقيمتها 2,5 مليار دولار موزّعة بين 1,200 مليار تستحق في 6 آذار المقبل و600 مليون دولار في شهر نيسان و700 مليون دولار في حزيران".

في هذا السياق، لفتت مصادر ماليّة متابعة لـ"الجمهورية"، إلى أنّ "رئيس الحكومة ​حسان دياب​ يصرّ على دفعها في مواعيدها، فهو أوّلًا لا يريد أن يستهِلّ عهده بتخلف عن سداد الديون، وثانيًا هو يتجنّب إعطاء أي إشارة سلبيّة للمجتمع الدولي الّذي يناشده لبنان لمساعدته ماليًّا بتصنيف سلبي "SDD" وهو التخلف عن سداد الديون". وأوضحت أنّ "حاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​ قد وعد بأنّ يخرج بحلّ خلال الـ24 ساعة المقبلة، والاتجاه هو لتسديد الدين أقلّه الثلث المستحق للخارج، ويجري مفاوضات مع ​المصارف​ لدراسة خيارات عدّة، من بينها احتمال إجراء عمليّة "swap"، خصوصًا أنّ الرأي جَنح إلى الدفع ضمن خطّة لتأمين استمرار المستحقّات الأُخرى من كهرباء ودواء".