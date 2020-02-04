جابر: إذا لم تعالج الأزمة بشكل سريع وعلمي فإننا سنصل لوضع كارثي ولانفجار اجتماعي

شدّد عضو كتلة "التنيمة والتحرير" النائب ​ياسين جابر​، على أنّه "إذا لم تتمّ معالجة الأزمة سريعًا وبشكل علمي وصحيح ومدروس، فإنّنا سنصل إلى وضع كارثي، وإلى انفجار اجتماعي أخطر من الانفجار الأمني". ولفت إلى أنّ "في نهاية المطاف، ​البيان الوزاري​ هو إعلان نوايا. ولكن إذا لم تقترن هذه النوايا بخطط مفصّلة للمعالجة، فإنّ هذا البيان لن يكون مختلفًا عن كلّ البيانات الوزارية السابقة".

وركّز في حديث صحافي، على أنّ "الظروف الّتي يأتي فيها البيان الوزاري، و​الحكومة​ أيضًا، لا تشبه أي ظروف سابقة. فالحكومة آتية على إنقاذ أزمة اقتصاديّة لم يسبق لها مثيل في ​لبنان​". وذكر أنّ "في العالم دول تعاني أزمة مصرفيّة، ودول أُخرى تعاني أزمة نقديّة وانهيار عملة، ودول تعاني أزمة ماليّة "تَنضَرب" ماليّتها، وهناك دول تعاني أزمة اقتصاديّة. أمّا لبنان فيعاني كلّ هذه الازمات مجتمعة في وقت واحد، والمشكلة الكبرى بالنسبة إلينا أنّ هناك دولًا مثل ​اليونان​ وقبرص وغيرهما تعرّضت لأزمات، لكن حصل احتضان لها من ​الاتحاد الأوروبي​ وغيره" وبيّن أنّ "لبنان، الّذي يعاني أزمةً رباعيّة الأبعاد، لا يبدو أنّ أحدًا يحضنه، وهذا معناه أنّ علينا أن نتّكِل على قدراتنا الذاتيّة للخروج من الأزمة، ووضع خريطة طريق للعلاج، وبالتالي تكوين تفاهم سياسي وإرادة سياسيّة موحّدة لتطبيقها".

وحول سندات "اليوروبوند"، أكّد جابر أنّ "المطلوب بالدرجة الأولى هو عدم التسرّع في اتخاذ القرارات أو إطلاق المواقف، بل أن تتمّ الاستعانة بخبراء دوليّين وشركات ذات خبرة في هذا المجال واستشارتهم، على أن تَتحدّد الخطوة الّتي ينبغي القيام بها من قبل لبنان في ضوء ما ينصحون به". وأشار إلى أنّ "في هذه المسألة يجب أن تراعى مصلحة البلد فقط، وبالتالي في إمكان لبنان أن يؤجّل دفعها بالاتفاق مع الدائنين، أسوة بعشرات الدول الّتي قامت بهذا الأمر".

وأعرب عن اعتقاده أنّ "أي خبراء ماليّين وقانونيّين ومصرفيّين، إذا تمّت استشارتهم، فسينصحون قبل كلّ شيء بعدم دفع السندات والتفاهم مع الدائنين على تأجيل سدادها، لأنّ لبنان في ضوء الاحتياطات الموجودة لديه لا يستطيع أن يتعامل مع هذه المسألة بشكل عشوائي وشخصاني".