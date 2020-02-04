نوّهت مصادر تكتل "لبنان القوي" لصحيفة "الجمهورية"، بـ"أهميّة النص المتعلّق بالكهرباء في مسودة البيان الوزاري"، لافتةً إلى أنّ "المسودة تحدّد في هذا المجال، المسار المؤدّي إلى إنقاذ هذا القطاع".
في هذا الإطار، كشفت مصادر سياسيّة لـ"الجمهورية" أنّ "خطة الكهرباء المُشار إليها في مسودة البيان الوزاري، تحظى بدعم رئاسي كلّي، وتشكّل هدفًا لا بدّ من تحقيقه إلى جانب مشاريع كبرى أُخرى كالسدود والأوتوسترادات"، لافتةً إلى أنّه "عندما يُطرح السؤال من أين ستتوفّر الأموال لإقامة مثل هذه المشاريع؟ يأتي الجواب: "بالتأكيد ستأتي الأموال"، ولكن من دون أن تتحدّد مصادرها".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر سياسية للجمهورية: خطة الكهرباء المشار إليها بمسودة البيان الوزاري تحظى بدعم رئاسي كلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.