مصادر سياسية للجمهورية: خطة الكهرباء المشار إليها بمسودة البيان الوزاري تحظى بدعم رئاسي كلي

نوّهت مصادر تكتل "​لبنان القوي​" لصحيفة "الجمهورية"، بـ"أهميّة النص المتعلّق ب​الكهرباء​ في مسودة ​البيان الوزاري​"، لافتةً إلى أنّ "المسودة تحدّد في هذا المجال، المسار المؤدّي إلى إنقاذ هذا القطاع".

في هذا الإطار، كشفت مصادر سياسيّة لـ"الجمهورية" أنّ "​خطة الكهرباء​ المُشار إليها في مسودة البيان الوزاري، تحظى بدعم رئاسي كلّي، وتشكّل هدفًا لا بدّ من تحقيقه إلى جانب مشاريع كبرى أُخرى ك​السدود​ والأوتوسترادات"، لافتةً إلى أنّه "عندما يُطرح السؤال من أين ستتوفّر الأموال لإقامة مثل هذه المشاريع؟ يأتي الجواب: "بالتأكيد ستأتي الأموال"، ولكن من دون أن تتحدّد مصادرها".