عبدالله: المصارف اثبتت وللأسف انها صاحبة القرار الفعلي في السياسة النقدية

اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبد الله​ الى ان ​المصارف​ وللأسف اثبتت انها صاحبة القرار الفعلي في ال​سياسة​ النقدية بكل تفاصيلها، وكل تعاميم ​المصرف المركزي​ تنفذ استنسابيا وبخاصة على صغار المودعين.

ولفت عبد الله في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "يبقى السؤال البديهي، من يحكم ​لبنان​ فعليا؟ ​السلطة​ السياسية ام الرأسمال الجشع والبنوك في مقدمته؟".