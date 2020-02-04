عبدالله: المصارف اثبتت وللأسف انها صاحبة القرار الفعلي في السياسة النقدية

اشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله الى ان المصارف وللأسف اثبتت انها صاحبة القرار الفعلي في السياسة النقدية بكل تفاصيلها، وكل تعاميم المصرف المركزي تنفذ استنسابيا وبخاصة على صغار المودعين.
ولفت عبد الله في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "يبقى السؤال البديهي، من يحكم لبنان فعليا؟ السلطة السياسية ام الرأسمال الجشع والبنوك في مقدمته؟".
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