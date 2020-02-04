أكّدت مصادر "​حزب القوات اللبنانية​" لصحيفة "الجمهورية"، "أنّها لن تقدّم موقفًا من ​البيان الوزاري​ قبل وَضعه بصورته النهائيّة، وليس بناءً على مسودة مسرّبة، من غير المستبعد أن يكون تسريبها متعمَّدًا لقياس ردود الفعل عليها لسدّ الثغرات العديدة فيها".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر القوات للجمهورية: لن نقدّم موقفا من البيان الوزاري قبل وضعه بصورته النهائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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