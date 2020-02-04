حمادة: شق الكهرباء بالبيان الوزاري فضيحة ويبدو جليا أن من صاغه هو باسيل

شدّد النائب مروان حمادة، في تصريح صحافي، على أنّ "الشق المتعلّق بخطة الكهرباء في مسودة البيان الوزاري، فضيحة بحدّ ذاته، ويبدو جليًّا أنّ من صَاغه هو رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل".
من جهتها، أكّدت مصادر اشتراكيّة لـ"الجمهورية"، أنّ "نقطة الخلل الأساس في هذا الأمر هو الإصرار كما هو واضح في مسودّة البيان الوزاري، على تغليب القانون وتعديله مسبقًا، وعلى تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. وهذا الاصرار غير مبرّر وغير مفهوم، خصوصًا أنّ "سيدر" تحديدًا مرتبط في جانبه الأساسي بتعيين الهيئة الناظمة".
لفتت إلى أنّ "المسؤول عن "سيدر" السفير بيار دوكان أكّد أكثر من مرّة للمسؤولين اللبنانيّين أنّ لا "سيدر" من دون تعيين الهيئات الناظمة وأوّلها الكهرباء، ومعها الطيران المدني والاتصالات. وفي أي حال وأيًّا كان شكل البيان، فكتلة "اللقاء الديمقراطي" ستصوّت بحجب الثقة عن الحكومة".
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