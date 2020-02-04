حمادة: شق الكهرباء بالبيان الوزاري فضيحة ويبدو جليا أن من صاغه هو باسيل

شدّد النائب ​مروان حمادة​، في تصريح صحافي، على أنّ "الشق المتعلّق ب​خطة الكهرباء​ في مسودة ​البيان الوزاري​، فضيحة بحدّ ذاته، ويبدو جليًّا أنّ من صَاغه هو رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق ​جبران باسيل​".

من جهتها، أكّدت مصادر اشتراكيّة لـ"الجمهورية"، أنّ "نقطة الخلل الأساس في هذا الأمر هو الإصرار كما هو واضح في مسودّة البيان الوزاري، على تغليب القانون وتعديله مسبقًا، وعلى تعيين الهيئة الناظمة ل​قطاع الكهرباء​. وهذا الاصرار غير مبرّر وغير مفهوم، خصوصًا أنّ "سيدر" تحديدًا مرتبط في جانبه الأساسي بتعيين الهيئة الناظمة".

لفتت إلى أنّ "المسؤول عن "سيدر" السفير ​بيار دوكان​ أكّد أكثر من مرّة للمسؤولين اللبنانيّين أنّ لا "سيدر" من دون تعيين الهيئات الناظمة وأوّلها الكهرباء، ومعها ​الطيران المدني​ والاتصالات. وفي أي حال وأيًّا كان شكل البيان، فكتلة "اللقاء الديمقراطي" ستصوّت بحجب الثقة عن الحكومة".