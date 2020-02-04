ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار شاحنة تنقل الغاز في البيرو إلى 23 قتيلا

أعلنت وزارة الصحّة البيروفيّة أنّ حصيلة ضحايا انفجار شاحنة كانت تنقل الغاز في ليما، ارتفعت إلى 23 قتيلاً، بعد وفاة امرأة تبلغ 65 عامًا كانت أُصيبت بحروق خطيرة.
وقُتل خمسة أطفال على الأقلّ في الانفجار الذي وقع في مدينة فيلا سالفادور الضاحية التي تضم 500 الف نسمة في جنوب ليما.
ووقع الحاد بينما كان السكان متوجهين إلى أماكن عملهم، وأحدث الانفجار الذي نجم عن تسرّب للغاز، حريقًا امتدّ سريعًا. وقد احتاج لـ13 سيّارة إطفاء لإخماده ودمّر 15 منزلاً.
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