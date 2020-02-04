مدينة هانغتشو شرق الصين تفرض اجراءات حجر صحي على سكانها خوفا من انتشار كورونا

فرضت السلطات المحلية في مدينة هانغتشو شرق ​الصين​ اجراءات حجر صحي على سكانها خوفا من انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد.

وتجاوزت حصيلة ​ضحايا​ فيروس كورونا المستجدّ الذي أودى بـ425 شخصًا، عددَ الوفيّات بفيروس سارس في الصين القارّية حيث أقرت ​الحكومة​ الصينيّة بـ"قصور" في تحرّكها مشيرةً إلى أنّها بحاجة "ملحّة" إلى أقنعة واقية من ضمن الإجراءات لاحتواء انتشار الوباء.

وارتفع عدد الوفيات المؤكّدة في الصين جرّاء الفيروس إلى 425، بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوبي تسجيل 64 وفاة إضافيّة.

واعلنت لجنة الصحّة في المقاطعة أيضًا إنّ هناك زيادةً حادّة في عدد الأشخاص المصابين بالفيروس، مع وجود 3235 إصابة جديدة مؤكّدة.