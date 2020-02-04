أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ "أننا حققنا فوزا كبيرا في ولاية ايوا ​​​​​​". وفي وقت سابق دشنت ولاية أيوا الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح ديمقراطي سيواجه ترامب في الاقتراع المقرر في تشرين الثاني. وجري التصويت في مجالس انتخابية (كوكوس) في حوالى 1700 صالة في جميع أنحاء الولاية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب حول الانتخابات التمهيدية: حققنا فوزا كبيرا في ولاية ايوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.