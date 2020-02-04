إغلاق مئات المدارس في كوريا الجنوبية خوفا من كورونا

أغلقت حوالي 400 مدرسة كورية جنوبية أبوابها بشكل مؤقت، خوفا من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.
وكشفت وزارة التعليم بأن 245 روضة أطفال و53 مدرسة ابتدائية و21 مدرسة إعدادية و16 مدرسة ثانوية ومدرسة واحدة للتعليم الخاص في أنحاء البلاد أغلقت أبوابها أو أجلي تلاميذها بدءا من الساعة الـ9 من صباح اليوم الاثنين، في إطار التدابير الطارئة المتبعة لمنع انتشار الفيروس.
وقررت الوزارة خلال عطلة الأسبوع الماضية السماح للمدارس بالمناطق التي يفترض تعرضها للفيروس أو التي تم تأكيد حالات إصابة بها، أو مر بها شخص حامل للفيروس بأن تغلق أبوابها بشكل مؤقت بعد إجراء مشاورات مسبقة مع سلطات التعليم المحلية.
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