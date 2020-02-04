اردوغان وزيلينسكي اتفقا بشأن إبرام اتفافية تجارة حرة بين البلدين

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ "أنّه اتّفق مع نظيره الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، بشأن إبرام اتفاقيّة تجارة حرّة بين البلدين". ولفت إلى أنّ "​تركيا​ باتت من الوجهات الرئيسيّة في السياحة الطبيّة بالنسبة ل​أوكرانيا​، فـ20 ألف شخص جاؤوا إلى تركيا من أوكرانيا بغرض العلاج خلال عام 2019".

وذكر في كلمة له خلال مشاركته في اجتماع مجلس الأعمال التركي الأوكراني، في العاصمة الأوكرانية كييف، أنّ "إلغاء التأشيرات بين البلدين ساهم في استقبال تركيا أكثر من مليون و550 ألف سائح أوكراني، وزيارة أكثر من 217 ألف سائح تركي لأوكرانيا، خلال العام الماضي"، موضحًا أنّ "حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 10.2 بالمئة العام الماضي، ليبلغ 4.8 مليار دولار أميركي. كما أنّ قطاع المقاولات التركي تولّى تنفيذ 184 مشروعًا في أوكرانيا بقيمة 6.3 مليار دولار".

وركّز اردوغان على أنّ "أوكرانيا زادت من جاذبيّتها للاستثمار، من خلال الإصلاحات الّتي طبّقتها لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد"، مشيرًا إلى أنّ "الشركات التركيّة لديها استثمارات جاّدة بأوكرانيا، في مجالات الاتصالات والغذاء والنسيج والبنوك والبناء".

