أعلن رئيس السلطة التنفيذية في "ماكاو" هو يات سينغ، أن "المنطقة ستغلق كل كازينوهات ​القمار​ التي تشكل عصب اقتصاد المنطقة لمدة أسبوعين، في إطار إجراءات الحد من انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد".

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كانت هذه تفاصيل خبر منطقة ماكاو الصينية تعلن إغلاق كازينوهات القمار لأسبوعين للحد من انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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