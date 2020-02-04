علماء صينيون: الخفافيش مصدر فيروس كورونا الجديد

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أدلة على أن كورونا نشأ في الخفافيش

وقال علماء الصينيون، الاثنين، إن لديهم مزيدا من الأدلة على أن الفيروس الجديد نشأ على الأرجح في الخفافيش.

ففي بحثين علميين، نشرا الاثنين في دورية "جورنال نيتشر"، ذكر العلماء أن تسلسل مجموع التركيب الجيني المأخوذ من عدة مرضى في ووهان يبين أن فيروس كورونا الجديد يرتبط ارتباطا وثيقا بالفيروسات المسببة لمرض الالتهاب الرئوي الحاد، المعروف باسم "سارس".

وفي واحدة من الدراستين، قال الأستاذ في معهد ووهان لعلم الفيروسات، شي تشن لي وزملاؤه، إن تسلسل مجموع التركيب الجيني المأخوذ من 7 مرضى يتطابق بنسبة 96 في المئة مع فيروس كورونا لدى الخفافيش، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

ويعتقد أن "السارس" نشأ أيضا في الخفافيش، على الرغم من أنه انتقل إلى قطط الزباد قبل أن يصيب الناس في التفشي العالمي للمرض الذي حدث عامي 2002 و2003.

شاهد أيضًا

سكان جزيرة إندونيسية يتظاهرون رفضا لإيواء أشخاص آتين من ووهان الصينية

فيديو من AFP

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي الفيليبين تسجّل أول حالة وفاة خارج الصين بفيروس كورونا المستجدّ أعلنت منظّمة الصحّة العالمية أنّ الفيليبين سجّلت الأحد أول حالة وفاة خارج الصين بفيروس كورونا المستجدّ، الوباء الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في كانون الأول/ديسمبر وأودى حتّى اليوم بحياة أكثر من 300 شخص وأصاب أكثر من 14 ألفاً آخرين. AFP

عشاء الأوسكار نباتي.. لكن مع السلمون والكافيار قرّر منظّمو حفل جوائز الأوسكار تقديم قائمة طعام نباتية بنسبة 70 % خلال دورة العام الحالي، إلّا أن الطاهي فولفغانغ بوك لن يتخلّى عن بعض المأكولات الفاخرة مثل الكافيار ولحم الواغيو فضلاً عن السلمون المدخّن. AFP

دمار في سرمين بعد قصف صاروخي شنته القوات النظامية يحاول عناصر الدفاع المدني إخماد الحرائق بعد قصف صاروخي شنته القوات النظامية على بلدة سرمين في ريف إدلب الشرقي التي يسيطر عليها الجهاديون. AFP 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان سكان جزيرة إندونيسية يتظاهرون رفضا لإيواء أشخاص آتين من ووهان الصينية AFP مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

أخبار ذات صلة

يشار إلى أنه أن العلماء يشتبهون في أن أحدث انتشار لفيروس كورونا الجديد في الصين بدأ في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان، حيث كانت الحيوانات البرية معروضة للبيع وعلى اتصال بالناس، غير أن الحيوان مصدر الفيروس لم يتم تحديده بعد.

وقال أستاذ علم الفيروسات في جامعة ريدنغ، إيان جونز، الذي لم يطلع على الدراستين "في الأساس، هذا الفيروس عبارة عن نسخة من سارس تنتشر بسهولة أكبر ولكنها تسبب ضررا أقل".

وأضاف جونز في بيان: "يستخدم الفيروس أيضا نفس المستقبلات، وهو الباب المستخدم للوصول إلى الخلايا البشرية، الأمر الذي يفسر انتقال العدوى والسبب وراء الالتهاب الرئوي".