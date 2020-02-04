عاجل.. "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم في جنوب لندن

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم، مسؤوليته عن هجوم وقع في جنوب لندن يوم أمس الأحد، وفق ما نقلت "رويترز" عن وكالة "أعماق".
وأعلنت الشرطة البريطانية، أمس، إصابة شخصين باعتداء "إرهابي" بسكين في شارع للتسوق في منطقة سكنية جنوب لندن، مؤكدة مقتل المهاجم.
وقالت إنها على ثقة في أن المشتبه به بتنفيذ هجوم جنوب لندن هو "سوديش أمان" الذي أطلق سراحه من السجن في الآونة الأخيرة، بعدما قضى فترة سجن بسبب "جرائم إرهابية".
وشهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة موجة اعتداءات إرهابية، آخرها في 29 نوفمبر الماضي، حين قتل عثمان خان، وهو مدان بالإرهاب وأفرج عنه في ديسمبر 2018، شخصين طعنا هجوم إرهابي على جسر لندن بريدج.
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