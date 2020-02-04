بالويسكي الساخن والعسل.. بريطاني يتمكن من هزيمة كورونا في عقر داره

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

استطاع بريطاني مقيم في ووهان الصينية، التغلب على فيروس كورونا والتعافي منه وهزيمته باستخدام أشياء بسيطة، مثل جهاز الاستنشاق والويسكي والعسل، ويعد أول بريطاني يشخص بفيروس كورونا الجديد 2019، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأصاب فيروس كورونا أكثر من 11 ألف شخص حول العالم توفي منهم بسبب الفيروس 212 شخصا، وسبب موجة هائلة من الذعر والفزع أنتشرت بين جميع سكان العالم، ويرجح العلماء انتقاله إلى البشر عن طريق الخفافيش والثعابين المباعة في سوق مدينة ووهان الصينية، الموبوءة بـفيروس كورونا الجديد، والتي أغلقتها السلطات الصينية بسبب تفشي الفيروس منها. © متوفر بواسطة الوطن

وقال البريطاني كونور ريد، البالغ من العمر 25 عاما، ويعمل مدرسا، أنه عانى من السعال وضيق التنفس منذ نحو شهرين، وذهب إلى مستشفى ووهان الصينية، والتي عاش بها لأكثر من ثلاثة سنوات لتدريس اللغة الإنجليزية بجامعة تشونجنان، وأصيب بالصدمة بعدما أخبره الأطباء بإصابته بفيروس كورونا. © متوفر بواسطة الوطن

وظل "ريد" في المستشفى لمدة أسبوعين، وأخبره الأطباء أن يتناول المضادات الحيوية والتي ستؤخر من مهاجمة الفيروس له، إلا أنه رفض تناولها اعتقادا منه أنه سيموت، بعدما ظل على علاج مكثف داخل المستشفى دون أمل في التحسن.

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ورحل"ريد" إلى بيته، وقرر اللجوء للوسائل العلاجية القديمة، فاستخدم جهاز الاستنشاق والذي ساعد في السيطرة على السعال المؤلم، وداوم على شرب الويسكي الساخن مع العسل، مؤكدا أنه أصبح بصحة جيدة للغاية وتمكن من التغلب على الفيروس. © متوفر بواسطة الوطن

ووصف البريطاني مدينة ووهان بأنها أصبحت مدينة أشباح حقيقية، فلا يوجد أحد في الشوارع والمحلات التجارية تعاني من انخفاض الفواكه والخضروات الطازجة، بالإضافة إلى نقص الدواء والأقنعة الواقية، وإذا خرج أحد دون قناع تعتقله الشرطة على الفور. © متوفر بواسطة الوطن

وذكر "ريد" أن وزارة الخارجية البريطانية كانت غير مهتمة عندما أخبرهم بإصابته بالفيروس وسألوه عن ما إذا كان يرغب في حجز مكان للرجوع إلى بريطانيا، إلا أنه رفض، وأصر على البقاء في الصين لأنه دليل على أن الفيروس يمكن التغلب عليه، بحسب صحيفة "ذا صن".