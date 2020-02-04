شكرا لقرائتكم خبر عن قمع أردوغان.. تقرير يكشف جرائم العثمانلى ضد المرأة فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منصة وقف جرائم قتل النساء التركية، فى تقرير شهر يناير 2020، أن 27 امرأة على الأقل قتلن فى تركيا خلال شهر يناير من قبل الرجال. ووفقًا للتقرير، فإن 5 سيدات قتلن لاتخاذهن قرارًا متعلقًا بحياتهن، مثل الرغبة في الطلاق، ورفض المصالحة، ورفض الصداقة.

وبحسب التقرير، ثبُت أنه فى معظم جرائم قتل المرأة، استخدم الرجال الأسلحة النارية، مشيرا إلى أن 15 سيدة قتلن بأسلحة نارية، و8 بآلات حادة. وأخرى بالخنق، واثنين بالضرب، وواحدة بالحرق.

وخضع ملف حقوق الإنسان فى تركيا، الأسبوع الماضى للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وقدمت عدد من المنظمات الحقوقية، تقاريرا حول الانتهاكات فى تركيا وجرائم أردوغان إلى مجلس حقوق الإنسان.

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