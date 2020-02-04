شكرا لقرائتكم خبر عن قمع أردوغان.. تقرير يكشف جرائم العثمانلى ضد المرأة فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منصة وقف جرائم قتل النساء التركية، فى تقرير شهر يناير 2020، أن 27 امرأة على الأقل قتلن فى تركيا خلال شهر يناير من قبل الرجال. ووفقًا للتقرير، فإن 5 سيدات قتلن لاتخاذهن قرارًا متعلقًا بحياتهن، مثل الرغبة في الطلاق، ورفض المصالحة، ورفض الصداقة.
وبحسب التقرير، ثبُت أنه فى معظم جرائم قتل المرأة، استخدم الرجال الأسلحة النارية، مشيرا إلى أن 15 سيدة قتلن بأسلحة نارية، و8 بآلات حادة. وأخرى بالخنق، واثنين بالضرب، وواحدة بالحرق.
وخضع ملف حقوق الإنسان فى تركيا، الأسبوع الماضى للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وقدمت عدد من المنظمات الحقوقية، تقاريرا حول الانتهاكات فى تركيا وجرائم أردوغان إلى مجلس حقوق الإنسان.
أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، ولى أغبابا، لفت الانتباه إلى حظر 16 إضرابًا عن العمل فى عهد حزب العدالة والتنمية، وكذلك إلى انخفاض عدد الإضرابات 85% فى الفترة من 2001 وحتى 2015، وعلق نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، قائلا: إن حق الإضراب فى تركيا أصبح مجرد حق مكتوب على الورق فقط.
وأضاف نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، أن حوالى 10 آلاف عامل فى خط الأعمال المعدنية، أعلنوا أنهم سيضربون عن عملهم فى الخامس من نوفمبر، مشيرًا إلى أنه تم منع ما يقرب من 200 ألف عامل من حقهم فى الإضراب خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية.
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