شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن حملة "اتحضر للأخضر" لنشر الوعى البيئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، منذ أيام، حملة جديدة تحت شعار "اتحضر للأخضر" خلال حضورها اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، كأول حملة وطنية لنشر الوعى البيئى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى من مجلس النواب.

وخلال النقاط التالية نستعرض أهداف وآليات عمل حملة "اتحضر للأخضر" في ضوء تصريحات وزيرة البيئة :

1- اتحضر للأخضر" تعتبر أول حملة بيئية يضعها رئيس فى تاريخ مصر تحت رعايته.

2- تستهدف الحملة نشر الوعي البيئي، وتغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وذلك خلال مدة 3 سنوات بداية من يناير 2020.

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3- تتنوع الحملة ما بين 8 قضايا رئيسية لنشر التوعية بها وهي "التشجير" و"المخلفات" و"ترشيد استهلاك الغذاء" و"ترشيد استهلاك الطاقة" و"الحد من استخدام البلاستيك" و"الحفاظ على الكائنات البحرية" و"الحد من تلوث الهواء" و"حماية المحميات الطبيعية"، وتم ربط كل قضية بحياة المواطن بحيث لا تكون منفصلة عن واقعة، مثل تخصيص شهر رمضان للتوعية للعمل على " ترشيد استهلاك الغذاء" وذلك من خلال برنامج الطعام التي من شأنها مد المشاهدين بوسائل للاستفادة من بقايا الطعام.

4 - بدأت حملة "اتحضر للأخضر" بقضية التوعية لأهمية "التشجير" في حياتنا، وتم زراعه 10 آلاف شجرة خلال أول أسبوعين من الحملة، لكن ذلك لا يعني أن الحملة تستهدف تشجير فقط ولكن تتضمن كل ما هو متعلق بالبيئة، كما سبق وإيضاحه حيث تمتد لتشمل 7 قضايا أخرى.

5 - تعتمد الحملة على آليات ووسائل مختلفة للوصول إلى الجماهير، تتنوع ما بين إعلانات الشوارع ورسائل التوعية على التلفزيون والراديو لاسيما ذات الأعلى مشاهدة واستماع مثل إذاعة القرآن الكريم، وذلك جنباً إلى جنب التحرك ميدانيا.

6- أنشأت الوزارة صفحة لحملة "اتحضر للأخضر" على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" تنشر من خلاله تفاصيل التحركات الميدانية وأنشطة الحملة.