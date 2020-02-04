التلفزيون الكيني: وفاة الرئيس الأسبق "دانييل أراب موي"

محمد اسماعيل - القاهرة - نيروبي- (أ ش أ):

توفى الرئيس الكيني الأسبق دانييل أراب موي، عن عمر يناهز 95 عامًا، حسبما أعلن الرئيس الحالي أوهورو كينياتا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن موي الذي حكم كينيا لمدة 24 عامًا، كان يتواجد في المستشفى منذ أكثر من شهر.

وكان موي يتمتع بدعم قوي من العديد من الكينيين، وكان ينظر إليه كشخص موحد للبلاد عندما تولى السلطة بعد وفاة الرئيس جومو كينياتا في منصبه في عام 1978.