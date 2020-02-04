حجز راكب بمطار سوهاج للاشتباه في إصابته بـ"الحمى الصفراء"

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

نقل الحجر الصحي في مطار سوهاج الدولي، أمس الاثنين، راكبًا قادمًا من دولة كينيا عبر إحدى الرحلات، إلى مستشفى حميات سوهاج للاشتباه في إصابته بـ"الحمى الصفراء".

وحجزت سلطات مطار سوهاج الدولي، بالحجر الصحي راكبًا يدعى "أ. ع" 34 سنة، يعمل مدرس، وقادم من دولة كينيا، ومنها إلى المملكة العربية السعودية ثم إلى مطار سوهاج الدولي، للاشتباه في إصابته بـ"الحمى الصفراء".

من ناحيته، قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن الراكب خضع للفحوصات والتحاليل اللازمة، مضيفًا أنه تم حجزه في حجرة عزل داخل المستشفى.

وأوضح جميعة، أنه تم أخذ عينات من الراكب المحتجز، وأرسلت إلى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بالقاهرة، للتأكد من إصابته من عدمها، لافتًا إلى أن الراكب حالته الصحية مستقرة.