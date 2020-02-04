محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
تقدم الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بالشكر إلى طاقم الطائرة التي سيّرتها الحكومة لجلب المصريين الراغبين في العودة من مدينة ووهان الصينية، التي شهدت انتشار فيروس "كورونا المستجد".
وقال منار في رسالة وجهها لطاقم الطائرة، إنهم نفذوا عملًا بطوليًا، يحتذى به داخل قطاع الطيران، وهو ما يعكس مدى انتمائهم وإخلاصهم إلى بلدهم مصر، مؤكدًا أن هذا العطاء والتفاني ليس جديدًا على أبناء قطاع الطيران المدني المخلصين.
وضمت قائمة الركب الطائر للرحلة التي سيّرتها الحكومة المصرية لجلب المصريين الراغبين في العودة من مدينة ووهان الصينية، الطيارين أشرف الهواري، وأيمن سراج، ووسام الدين صلاح، وهاني هاشم، ومصطفى كمال، ورئيس طاقم أحمد جلال، وأحمد بهجت ومصطفى السيد، وطاقم الضيافة الجوية الذي ضم رحاب الشافعي وريهام حلمي وأيمن طلعت وعبدالرحمن سعيد وحسن منتصر.
كانت هذه تفاصيل خبر شكرهم وزير الطيران.. تعرف على طاقم الطائرة المصرية التي سافرت إلى ووهان الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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