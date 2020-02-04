"الشقة بـ400 ألف بنبيعها بـ225".. "الإسكان": ندعم الحاجزين.. وهذه نصيحتنا قبل الاستلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن حجم المستلمين للشقق ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي تجاوز 280 ألف حاجز، لافتة إلى أن تكلفة تنفيذ المشروع بلغت 60 مليار جنيه، ونحتاج 190 مليار حتى يكتمل مشروع المليون وحدة سكنية.

وأضافت عبدالحميد لـ"الخليج 365"، أن التكلفة الحقيقية للشقة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي تقارب الـ400 ألف جنيه، وتم تخصيصها للحاجزين بـ184 ألف في آخر إعلان، كما يتم بناء شقق حاليًا بسعر 225 ألف جنيه ضمن الإعلان العاشر.

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وأشارت إلى ان الدولة تتحمل فارق التكلفة، فيما يتحمل البنك المركزي تكلفة دعم الفائدة، حيث يتم تخصيص الشقة بنظام التمويل العقاري بفائدة 7%، وحجم الدعم الذي يقدمة البنك المركزي يصل إلى 100 ألف جنيه في الوحدة، مضيفة أن الصندوق يقدم دعمًا مباشرًا للحاجز بحد أقصى 40 ألف جنيه.

وتابعت: "حجم الدعم النقدي المباشر الذي منحه الصندوق للعملاء بلغ 4.6 مليار جنيه، بخلاف دعم ثمن الأرض وتكلفة المرافق".

ووجهت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نصيحة للعملاء المقبلين على الاستلام، قائلة: "وأنت بتستلم الشقة لو فيها أي ملاحظات بلغ المهندس اللي معاك، ومتستلمش الشقة، والملاحظات دي هتتعدل في فترة تصل لـ20 يومًا".