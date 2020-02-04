هونج كونج تسجل أول حالة وفاة بـ"كورونا المستجد"

محمد اسماعيل - القاهرة - هونج كونج- (د ب أ):
سجلت هونج كونج أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا الجديد.
جاء ذلك حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن محطة "كيبل تي في" التلفزيونية المحلية.
وأفادت المحطة بأن الوفاة تعود لشخص 39 عامًا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وكانت هونج كونج قد أعلنت عن تسجيل 15 حالة إصابة بالفيروس الفتاك.
يأتي هذا فيما أعلنت السلطات الصحية في الصين ، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 20 ألفا و438 شخصا إلى جانب ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 425 حالة وفاة.
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