وفاة الرئيس الكيني الأسبق دانيال أراب موي

توفي الرئيس الكيني الأسبق دانيال أراب موي الذي قاد البلاد بين عامي 1978 و2002، عن عمر ناهز 96 عاماً، بحسب ما أعلن أحد أفراد عائلته ومصدر حكومي، اليوم الثلاثاء.

وقال أحد أفراد عائلته لوكالة فرانس برس، إن الرئيس الأسبق "توفي بالمنزل" في كاباراك بغرب كينيا.

من جهته، قال مصدر حكومي طلب عدم كشف اسمه إنّ "الرئيس المتقاعد توفي".