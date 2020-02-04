هونج كونج تسجل أول حالة وفاة بسبب "كورونا"

أعلنت هونج كونج أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد، وهي ثاني وفاة خارج الصين.

جاء ذلك حسب ما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن محطة "كيبل تي في" التلفزيونية المحلية.

وأفادت المحطة بأن الوفاة تعود لشخص 39 عاماً.

وحسب معلومات نشرت في وقت سابق، فإن ذلك الشخص كان مصاباً بمرض آخر ونقل إلى المستشفى في 31 يناير، وكان قد سافر إلى مدينة ووهان الصينية في 21 من الشهر الماضي وعاد إلى هونج كونج في 23 من الشهر نفسه.

وكانت هونج كونج قد أعلنت عن تسجيل 15 حالة إصابة بالفيروس الفتاك.

وهذه هي ثاني حالة وفاة يتم تسجيلها خارج الصين، بعد تسجيل الحالة الأولى في الفلبين أوائل الأسبوع الجاري.

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يأتي هذا فيما أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 20 ألفاً و438 شخصاً إلى جانب ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 425 حالة وفاة.