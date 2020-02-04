شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج تسجل أول حالة وفاة بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

سجلت هونج كونج أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن محطة "كيبل تي في" التلفزيونية المحلية.

وأفادت المحطة بأن الوفاة تعود لشخص 39/ عاما.

وحسب معلومات نشرت في وقت سابق، فإن ذلك الشخص كان مصابا بمرض آخر ونقل

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إلى المستشفى في 31 يناير، وكان قد سافر إلى مدينة ووهان الصينية في 21 من الشهر الماضي وعاد إلى هونج كونج في 23 من الشهر نفسه.

وكانت هونج كونج قد أعلنت عن تسجيل 15 حالة إصابة بالفيروس الفتاك.

وهذه هي ثاني حالة وفاة يتم تسجيلها خارج الصين، بعد تسجيل الحالة الأولى في الفلبين أوائل الأسبوع الجاري.