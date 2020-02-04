موراليس يتهم حكومة بوليفيا بمحاولة اعتقال وزير داخليته

اتهم الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، الثلاثاء، الحكومة المؤقتة بالسعي لاعتقال وزير داخليته السابق ويلفريدو شافيز، كاشفا أن الأخير توجه إلى السفارة الأرجنتينيّة في لاباز من أجل أن "يكون بأمان".

وقال موراليس، في تغريدة على "تويتر"، إن "ويلفريدو شافيز بأمان. لقد أخبرنا بأن الديكتاتورية أرادت اعتقاله ودهم مكاتبه"، في إشارة إلى رئيسة بوليفيا المؤقتة جنين أنييس.

وتابع موراليس، الذي يعيش حاليا في المنفى بالأرجنتين، أن أحد أهداف ما سماه انقلاب 10 نوفمبر/تشرين الثاني هو القضاء على الحركة نحو الاشتراكية.

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من جهته، كشف وزير الداخلية السابق، في تغريدة على "تويتر"، أن ما أطلق عليها "حكومة الأمر الواقع" كانت تسعى إلى اعتقاله لمنعه من إضفاء الطابع الرسمي على ترشيح موراليس لانتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى في مايو/أيار المقبل.

ومؤخرا، أعلن رئيس بوليفيا السابق أن السياسي لويس آركي، الذي كان يتولى منصب وزير الاقتصاد خلال ولايته، هو مرشح حزبه اليساري في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما أكد موراليس أن وزير خارجيته سابقا ديفيد تشوكهوانكا سيكون مرشح "الحركة نحو الاشتراكية" لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات المقررة يوم 3 مايو/أيار المقبل.

وينتمي المرشحان لشعب أيمارا، وهو من السكان الأصليين في بوليفيا.