بدء الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الاميركي في ولاية أيوا

دشنت ولاية أيوا ​الانتخابات​ التمهيدية لاختيار مرشح ديمقراطي سيواجه الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ في الاقتراع المقرر في تشرين الثاني ويتصدر ​بيرني ساندرز​ الذي يخوض السباق كاشتراكي ديمقراطي نتائج استطلاعات الرأي في أيوا. فقد أظهر استطلاع أجراه "معهد ايمرسون" عشية عقد مجالس الناخبين أن ساندرز يحظى بدعم 28 بالمئة من الناخبين في أيوا، بفارق سبع نقاط عن ​جو بايدن​ الذي يتصدر نتائج الاستطلاعات على مستوى البلاد.

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