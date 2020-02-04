البنك الدولي دعا الدول لتعزيز رقابتها الصحية واستجابتها لفيروس كورونا

دعا البنك الدولي جميع الدول إلى "تعزيز رقابتها الصحّية واستجابتها" لفيروس كورونا المستجدّ، مشيرا إلى أنه يُجري مراجعة للإمكانات الماليّة والتقنيّة التي يمكن حشدها سريعًا من أجل دعم البلدان المتضرّرة.
ورأى أن "تعزيز الرقابة الصحّية أمر ضروريّ لاحتواء انتشار هذا الوباء والأوبئة التي قد تظهر مستقبلاً".
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