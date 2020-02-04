شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراحان فى البرلمان لإنشاء فرع لجامعة الأزهر وكليتى طب وتمريض بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، نائب كفر الشيخ، باقتراح برغبة بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة كفر الشيخ، مؤكدا أن الهدف من الاقتراح هو تخفيف معاناة طلاب الأزهر بالمحافظة وسفرهم للمحافظات الأخرى للدراسة بجامعة الأزهر، حيث لا يوجد فرع فى كفر الشيخ.

وطالب "الجندى"، مؤسسة الأزهر الشريف والجهات المعنية بالموافقة على الاقتراح وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه وسرعة إدراجه فى الخطة.

كما تقدم النائب النائب شكرى الجندى، باقتراح برغبة آخر، بشأن إقامة فرع لكلية الطب البشرى العام، وكذا فرع بكلية التمريض العام ـ بمحافظة كفر الشيخ، وبشأن إنشاء مستشفى تعليمى بمدينة سيدى سالم بكفر الشيخ.

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وقال "الجندى"، لـ"الخليج 365"، إن هناك حاجة ضرورية ملحة لإنشاء كليتى طب وتمريض عام فى محافظة كفر الشيخ، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب بالمحافظة الراغبين فى الالتحاق بالتعليم الطبى، مؤكدا أن إنشاء كليتى طب وتمريض بالمحافظة سيحل مشكلة آلاف الطلاب الذين يسافرون مسافات طويلة للالتحاق بكليات الطب والتمريض فى المحافظات الأخرى.

وكان الأزهر الشريف قد طرح لطلابه بجميع المعاهد الأزهرية "الميثاق الأخلاقى للطالب الأزهري"، وهو عبارة عن دستور يحدد العلاقة بين الطالب ومعلمه ومعهده ومؤسسة الأزهر الشريف وبالأخص وطنه، وأكد الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن فكرة الميثاق تعود إلى الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، وأنه تم إنجازها مؤخرا من خلال قطاع المعاهد الأزهرية، موضحا أن الميثاق سيتم إرساله إلى جميع المناطق الأزهرية وتوجيهات بتعليقه فى كل المعاهد الأزهرية حتى يستطيع الطلاب قراءته، وحدد الميثاق الصفات التى يجب على الطالب أن يتحلى بها ليكون طالبا مثاليا ومنها: الالتزام والانضباط بالقواعد الموضوعة من قِبل الأزهر الشريف، سواء أكانت ضوابط داخل المعهد أم سلوكيات وتعاملات خارجه، بالإضافة إلى الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، وعدم التغيب عن الدراسة بدون عذر، والالتزام بطابور الصباح، والتجاوب مع أنشطته المختلفة، واستغلال الوقت وتقسيمه للاستفادة المثلى منه، وإنجاز وأداء المهام والواجبات والأنشطة المكلف بها، والالتزام بالمظهر اللائق والتحلى بجميل الأخلاق، واستذكار كافة الدروس أولًا بأول سعيًا للتفوق الدراسي، ومتابعة كافة الأحداث الجارية والقضايا المعاصرة التى تشغل الرأى العام، سواء أكانت محلية أم إقليمية أم عالمية.