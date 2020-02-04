شكرا لقرائتكم خبر عن عصام هلال: تشغيل المصانع المغلقة جزء من خطة الدولة لنهضة صناعية كبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ كافة الإجراءات الفورية التى تدعم الكيانات الاقتصادية التى تضررت من أحداث يناير 2011 هو إعادة بناء مأتم هدمه، مؤكدًا أن مصر مقبلة على نهضة ونقلة صناعية كبيرة ستغير من وضعها الاقتصادى وتضعها فى مصاف الدول الصناعية.

وأوضح "هلال"، في بيان صحفي له، أن توجيه الرئيس السيسي بإعادة تشغيل المصانع التى توقفت عن الإنتاج مع توفير كافة وسائل مستلزمات الإنتاج سيكون له عامل السحر على حدوث نقلة اقتصادية لمصر، مؤكدًا أن الرئيس السيسي مهد الطريق الفترة الماضية من خلال عمل بنية تحتية تكفي لعشرات السنين، والآن جاء دور بناء المصانع الذى سيزيد من قوة مصر الاقتصادية بعد أن نهضت وزادت قوتها ووضعها الإقليمى والعسكرى والدولى.

وأضاف "هلال"، أن الرئيس السيسى بهذا التوجيه يضع يده على بيت القصيد فلا نهوض لمصر بدون إحداث طفرة صناعية تنعكس على كافة القطاعات المصرية من توفير فرص عمل للشباب ونقد أجنبي بما يضيف قوة للجنيه المصرى، مشيرًا إلى أن كافة التقرير الاقتصادية الدولية تؤكد على قوة الاقتصاد المصرى وتتحدث بتفائل كبير خاصة بعد تحقيق معدلات كبيرة للتنمية تخطت ‎%‎5‎.

وأشار "أمين تنظيم مستقبل وطن"، إلى أن مصر الآن تعيش حالة من الاستقرار والبناء ستؤدى بشكل كبير إلى إنعاش كافة المجالات سواء السياحة والاستثمار وبناء المصانع وغيرها، مضيفًا أن حزب مستقبل وطن يقف بقوة مع الدولة المصرية وتوجتها من خلال أعضائه المنتشرين فى كافة ربوع الوطن.