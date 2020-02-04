شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رسوم النظافة فى المنظومة الجديدة × 3 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، أن شهر يونيو من العام الحالي (2020) سيكون آخر إصدار فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة. وكشفت رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، الدكتورة ناهد يوسف، تفاصيل رسوم النظافة فى ضوء المنظومة الجديدة التى ينظمها مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات.

ونستعرض فى السطور التالية أبرز تفاصيل احتساب رسوم النظافة في ضوء المنظومة الجديدة على النحو الأتي:

1- 80 % من المواطنين لن تزيد عليهم رسوم النظافة فى ضوء المنظومة الجديدة التى ينظمها مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات المزمع إرساله للبرلمان، لتتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 10 جنيهات شهريا، كما هو معمول به حالياً.

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2- أبرز الشرائح التى ستشهد زيادة الرسوم فيها هى "الكومباوند" و"الڤيلات" و"القصور"، بحد أقصى 30 جنيها شهريا طبقا للموقع السكنى وشريحة الكهرباء.

3- توسيع دائرة التحصيل لتشمل بعض القطاعات التى لم يكن يحصل منها رسوم مقابل النظافة، ومنها الفنادق والمصالح الحكومية والمستشفيات.

وكانت الدكتورة ناهد يوسف، قد طالبت بسرعة مناقشة وإقرار مشروع قانون قانون تنظيم إدارة المخلفات المزمع إرساله فى القريب العاجل، لاسيما مع ارتباطه بتنفيذ المنظومة الجديدة التى تسعى الحكومة تعميمها

وأشارت ناهد يوسف إلى الجهود التى تم القيام بها فى ضوء المنظومة الجديدة، وفى مقدمتها البنية التحتية حيث تم إعداد مخططات لـ27 محافظة، لافتا إلى أنه من المستهدف إسناد منظومة الجمع للقطاع الخاص وبدأنا فى محافظة القاهرة منذ شهر سبتمبر الماضى بالتفاوض مع بعض الشركات للجمع السكني.