تقطع السبل بـ200 سائح لليوم الثاني في نيوزيلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - ولنجتون- (د ب أ):

ذكرت السلطات النيوزيلندية أن نحو 200 سائح، تقطعت بهم السُبل في مضيق "ميلفورد ساوند" بسبب هطول أمطار غزيرة، سينتظرون حتى يوم غدٍ الأربعاء لحين إنقاذهم.

وأفادت السلطات بأنه لم يستطع الزوار المغادرة بعد أن تعرض الطريق الوحيد المؤدي لأحد أشهر المقاصد السياحية في البلاد لأضرارا كبيرة جراء الأحوال الجوية السيئة.

وتُجرى عمليات إنقاذ 31 شخصًا آخرين علقوا في كوخ قريب ضربه انهيار أرضي في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

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وقال أنجوس مكاي، المراقب في إدارة الطوارئ بمنطقة ساوثلاند، في بيان اليوم الثلاثاء إنه بينما أصيب البعض بجروح طفيفة لكن السياح آمنون والأولوية تتعلق بإنقاذهم هم وغيرهم من السياح العالقين في المنطقة.

يُشار إلى أن ميلفورد ساوند هو مضيق بحري في الجنوب الغربي من الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا، ويشتهر بالقمم الشاهقة والشلالات المتتالية.

وعلى الرغم من موقعه النائي، على بعد نحو 120 كيلومترا من أقرب بلدة له وهي تي أناو، إلا أنه من أكثر المواقع التي يتردد عليها الزائرون في البلاد.

وتم إعلان حالة الطوارئ في منطقة ميلفورد للسماح للأجهزة المعنية بجمع الموارد للمنطقة النائية.